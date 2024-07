Fa scorta di prodotti e integratori alimentari ma non li vuole pagare, bloccato da un dipendente del negozio • Terzo Binario News

La merce “prelevata” del valore di oltre 300 euro; sul posto i carabinieri: un cittadino del Marocco, irregolare nel territorio nazionale, indiziato di tentato furto aggravato; l’episodio a Torrevecchia

Si aggirava davanti agli scaffali del supermercato, facendo “scorta” di prodotti e integratori alimentari, del valore di oltre 300 euro. Dopodiché si è diretto verso le casse, cercando di farla franca. Cioè di non pagare. Un dipendente del negozio ha notato il goffo tentativo messo in atto da un cittadino del Marocco, irregolare sul territorio nazionale, e lo ha bloccato. Dopodiché ha chiamato i carabinieri: l’episodio è avvenuto ieri sera, in via di Torrevecchia.

I militari della Stazione di Roma Montespaccato, giunti in pochissimi minuti, hanno preso in custodia lo straniero e lo hanno portato in caserma, dove è stato trattenuto, poiché gravemente indiziato di tentato furto aggravato.