Incidente a Spinaceto. Un’auto, una Ford Puma, ha investito una donna in via degli Eroi della Difesa di Roma, all’altezza del civico 10, intorno alle 18 di ieri, 10 luglio. La persona colpita dal veicolo è stata poi trasportata in codice arancione all’ospedale Sant’Eugenio.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo IX Eur. Ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica del sinistro.