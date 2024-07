Rapina in cornetteria: minaccia i dipendenti e fugge con 100 euro • Terzo Binario News

Rapina in una cornetteria-pasticceria. Un uomo, presumibilmente italiano, ha fatto irruzione verso le 20,10 di ieri, 10 luglio. Dopodiché, ha minacciato i dipendenti ed è scappato con i soldi prelevati dalla cassa (100 euro).

L’episodio è avvenuto in via del Fosso dell’Osa, nella zona del Villaggio Prenestino, periferia est di Roma. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia (sulla vicenda indaga il commissariato Casilino) che hanno raccolto le testimonianze degli impiegati dell’esercizio commerciali. Impiegati che, peraltro, non hanno avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche.