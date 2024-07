La rapina da 200mila euro, gli spari: terrore al centro commerciale • Terzo Binario News

Le immagini: due individui entrano in gioielleria, uno è vestito da operaio; poi la paura

Uno ha un completino verde con in testa un cappellino, l’altro è vestito da operaio e indossa un caschetto. Sono le 10,30 di mercoledì 10 luglio. E, di lì a poco, il terrore avvolgerà il centro commerciale Roma Est. Già, perché in via Collatina ci sarà prima la rapina – colpo da 200mila euro in una gioielleria – poi gli spari. A fare fuoco è una guardia giurata, una volta notati i banditi. Banditi che riescono a fuggire a bordo di una Fiat Punto Grigia, trovata in seguito in via Luigi Crocco, non distante dal centro commerciale. Fortunatamente, non ci sono feriti.

LE IMMAGINI DELLA RAPINA

Le immagini dell’ingresso dei rapinatori nella gioielleria mostrano un individuo, con un completino verde, che trasporta un carrello della spesa. Indietro il complice, vestito da operaio. Quest’ultimo invita le commesse alla calma e svuota gli espositori. L’altro in mano ha una pistola.

PAURA NEL CENTRO COMMERCIALE

Di lì a poco gli spari e la paura. Diverse le segnalazioni al 112. Mentre chi, sui social, racconta la terribile esperienza vissuta: ““Non si può andare avanti così. Andare al centro commerciale Roma est per una passeggiata e ritrovarsi tra gli spari di una rapina. Penso non siamo più sicuri né tutelati. Vogliamo un presidio di Polizia nel quartiere, è diventato invivibile”.

IL RITROVAMENTO DELL’AUTO E LE INDAGINI

Come detto, il veicolo utilizzato dai rapinatori viene trovato in via Luigi Crocco, a circa un paio di chilometri dal centro commerciale. Sulla vicenda indaga il commissariato Casilino. Al lavoro anche la Polizia scientifica, alla ricerca di indizi utili per poter risalire ai responsabili. Le immagini della videosorveglianza, in tal senso, potrebbero dare una mano per individuare i malviventi. E, peraltro, non è escluso che possano aver avuto dei complici.

c.b.