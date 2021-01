Incidente a San Basilio. Le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, IV Gruppo Tiburtino, sono intervenute ieri sera intorno alle 23 in via del Casale di San Basilio, all’altezza di via Corinaldo, per i rilievi di un incidente mortale in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni, a bordo di una Honda CBR, al momento unico veicolo coinvolto.

In corso le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto