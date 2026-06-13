Saggio di fine anno della ritmica Uisp Civitavecchia • Terzo Binario News

Venerdì 12 giugno alle ore 19:30 si è svolto presso il PalaRiccucci lo spettacolo di fine anno delle squadre di ginnastica ritmica dell’Asd Arci Uisp Campo dell’Oro.

Ad alternarsi sulla pedana allestita sul parquet dell’impianto per l’occasione le ginnaste dei corsi mini, top, super, avanzato che, sotto la guida delle rispettive allenatrici, hanno estasiato il folto pubblico accorso per l’occasione.

“È stata una stagione molto dura, ma ce l’abbiamo fatta!”, fanno sapere dalla dirigenza della storica Associazione di ginnastica ritmica, in quanto dallo scorso 26 novembre non è stato più possibile utilizzare la palestra della scuola elementare di Campo dell’Oro per via delle infiltrazioni d’acqua certificate dai Vigili del Fuoco.

Grazie all’attenzione ed alla sensibilità del Comune di Civitavecchia, in particolare del Delegato allo Sport Patrizio Pacifico e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Patrizio Scilipoti, unito allo spirito di collaborazione tra Associazioni con l’Asd Badminton e Pickleball Civitavecchia, la Ssd Ginnastica Civitavecchia, l’Asd Duo Dado e l’Asd Cestistica Civitavecchia, siamo riusciti a garantire gli allenamenti a tutti i corsi iniziati a settembre, trovando spazi residuali presso le palestre delle scuole media ed elementare di San Gordiano e della scuola media “Galice” di Campo dell’Oro.

Oggi potremmo anche esibire un lungo elenco dei risultati sportivi conseguiti in questa stagione sportiva tra mille difficoltà, la prima tra tutte l’inadeguatezza delle palestre in cui le atlete si sono allenate per mancanza dell’altezza, requisito dell’impianto fondamentale per l’esecuzione degli esercizi di ginnastica ritmica, ma il risultato più grande raggiunto in questa stagione è la grande prova di resilienza di tutte le nostre iscritte e di tutti i loro genitori che per tutta la stagione si sono alternati su tre palestre scolastiche anche in giorni e orari non previsti ad inizio stagione.

Un grazie, infine, lo porgiamo con affetto e stima all’Asd Cestistica Civitavecchia, che ha permesso alle nostre atlete ed alle loro famiglie di celebrare il termine della stagione in un impianto sportivo “all’altezza”.