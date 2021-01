Anziano invalido in difficoltà con la bombola di ossigeno: intervento della Polizia - Terzo Binario News

Sono stati gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, diretto da Isea Ambroselli ad intervenire a casa dell’uomo, un 70enne invalido al 100% che, a causa di un problema legato alla bombola dell’ossigeno, si è messo in contatto con gli uffici di polizia.

Gli agenti, dopo averlo tranquillizzato, hanno sollecitato l’intervento della società che abitualmente gli presta assistenza e risolto il problema, hanno voluto immortalare quel momento, scattando con l’anziano una foto ricordo.

Qualche giorno dopo, i poliziotti, che hanno instaurato con l’uomo un rapporto di fiducia, sono andati a trovarlo per verificare le sue condizioni e per portargli degli arancini

Pubblicato sabato, 30 Gennaio 2021 @ 11:40:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA