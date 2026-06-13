Biagio va salvato dal canile e non si merita di soffrire ancora • Terzo Binario News

Ci sono storie che lasciano senza fiato per la cattiveria e la superficialità umana.

Guardate questa foto fino in fondo.

Questa creatura meravigliosa e sfinita si chiama Biagio, un cane anziano di 9 anni che sta vedendo la sua dignità calpestata nei modi peggiori.

Biagio aveva una vita, una casa, un padrone che lo amava.

Poi il suo proprietario è morto e per questo gigante buono si sono spalancate le sbarre di un canile in Campania.

Da quasi un anno sopravvive in quel box, senza mai uscire, vedendo il suo splendido pelo da pastore tedesco rovinarsi giorno dopo giorno a causa del cemento e della reclusione.

𝗠𝗔 𝗜𝗘𝗥𝗜 𝗦𝗜 𝗘̀ 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗨𝗠𝗔𝗧𝗢 𝗜𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗠𝗘𝗡𝗧𝗢 𝗣𝗜𝗨̀ 𝗚𝗥𝗔𝗡𝗗𝗘.

Due persone sono partite addirittura dal centro Nord Italia per conoscerlo. Si professavano “amanti della razza”.

Sembrava l’inizio di un miracolo: Biagio è stato fatto uscire dalla gabbia, ha assaporato la libertà, è stato caricato in macchina, ha superato la prova compatibilità con la cagnolina di queste persone (andata benissimo), ha fatto i prelievi del sangue e gli era persino stata prenotata la toelettatura.

Biagio era convinto di aver chiuso per sempre con il box di cemento.

Poi, l’assurda e vergognosa retromarcia. Lo hanno rifiutato.

Hanno insultato le volontarie e la veterinaria, definendo Biagio “un grosso guaio da portarsi a casa” solo perché il cane si presentava sporco e faceva un po’ di fatica a camminare al guinzaglio.

Avete capito bene: hanno preteso che un cane anziano, rinchiuso da un anno in un box senza mai uscite, fosse perfetto e profumato.

Lo hanno illuso, usato come un oggetto difettoso e poi lo hanno rispedito dietro quelle sbarre.

Potete solo immaginare il crollo psicologico di questo povero cane che ieri sera si è ritrovato di nuovo da solo sul cemento freddo.

I𝗡𝗙𝗢 𝗔𝗗𝗢𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗨𝗢𝗥𝗘 (𝗦𝗜 𝗧𝗥𝗢𝗩𝗔 𝗜𝗡 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗠𝗔 𝗔𝗥𝗥𝗜𝗩𝗔 𝗢𝗩𝗨𝗡𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗔𝗟𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗔𝗡𝗜𝗔 𝗜𝗡 𝗦𝗨 𝗖𝗢𝗡 𝗦𝗧𝗔𝗙𝗘𝗧𝗧𝗔 𝗔𝗨𝗧𝗢𝗥𝗜𝗭𝗭𝗔𝗧𝗔):

Per favore scrivete un sms o WhatsApp (con breve presentazione): Angela 349 3655628

OIPA PATERNOPOLI

𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗘𝗧𝗘 𝗤𝗨𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗔𝗣𝗣𝗘𝗟𝗟𝗢 𝗢𝗩𝗨𝗡𝗤𝗨𝗘! 𝗦𝗠𝗔𝗡𝗧𝗘𝗟𝗟𝗜𝗔𝗠𝗢 𝗟‘𝗜𝗡𝗗𝗜𝗙𝗙𝗘𝗥𝗘𝗡𝗭𝗔!

Biagio è di una dolcezza disarmante, castrato, in salute e assolutamente compatibile con gli altri cani.

Cerca solo persone vere, che sappiano guardare oltre il fango del canile.

Biagio “un grosso guaio da portarsi a casa” solo perché il cane si presentava sporco e faceva un po’ di fatica a camminare al guinzaglio.

𝗖𝗢𝗡𝗗𝗜𝗩𝗜𝗗𝗜 𝗢𝗩𝗨𝗡𝗤𝗨𝗘: Condividi sulla tua bacheca, nei gruppi e su WhatsApp. Ridiamo la speranza a Biagio!

“𝘓𝘢𝘴𝘤𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘢𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘯𝘨𝘰: 𝘴𝘪 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘭𝘢𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘢𝘯𝘦 𝘦 𝘴𝘪 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘭𝘢𝘷𝘢𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘯𝘨𝘰… 𝘔𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘮𝘢𝘯𝘰 𝘯𝘦́ 𝘪𝘭 𝘤𝘢𝘯𝘦 𝘯𝘦́ 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘯𝘨𝘰, 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘯𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘢𝘷𝘢𝘳𝘦.”

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Nota: Questo contenuto è pubblicato in collaborazione esclusiva con le volontarie sul campo. Questo post e tutte le informazioni relative a Biagio mi sono stati inviati direttamente dalla volontaria Angela Pescatore dell’ OIPA Paternopoli per garantire la massima trasparenza e dare voce a chi non ha modo di farsi sentire.

Questa pagina nasce per dare luce a ogni anima dimenticata e sostenere le volontarie che lottano ogni giorno in tutto il territorio italiano con rifugi strapieni. Come amministratrice, ho scelto di essere la voce dei casi più disperati, ma voi siete il motore indispensabile di questa missione.

Aiutami ad aiutarlo. Solo insieme possiamo fare il miracolo.

️ Costantina Iandolo Amministratrice della pagina Adotta un cane. Salviamo anime indifese . —

A volte e’ meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e togliere ogni dubbio (Oscar Wilde)