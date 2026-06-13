Tonio, Bianco e Dreamy si meritano tutti amore: cercano un'adozione, anche a distanza • Terzo Binario News

TONIO bellissimo e simpatico tipo bassotto alla ricerca di una famiglia nato 1.4.2024 taglia piccola, è nella foto del titolo ma ci sono pure BIANCO tenero spinone nato 1.1.2020. Di taglia media contenuta é buono e socievole con tutti. E DREAMY bellissimo spinoncino nato 1.10.2025. Di taglia media é molto buono e timido .

SOONO TUTTI ADOTTABILI ANCHE A DISTANZA



Venite a conoscerli , previo appuntamento, presso il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

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dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00