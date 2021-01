Lunedì riapre il Parco Archeologico del Colosseo - Terzo Binario News

Il Colosseo, il Foro Romano e il Palatino saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 16.30 (con ultimo ingresso alle ore 15.30) e, come da disposizioni governative, chiusi nel fine settimana.

Con la consapevolezza che l’arte aiuta a superare momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, il Parco archeologico del Colosseo offre ai visitatori che saranno presenti nella giornata di riapertura, e in diretta streaming sulla pagina Facebook per l’ampio pubblico che continua a seguire le numerose attività promosse sui canali social del PArCo, un concerto degli allievi del Conservatorio di S. Cecilia che si terrà sul piano dell’arena del Colosseo alle ore 12.30.

Si applicheranno le misure di sicurezza già adottate e sperimentate con successo nella scorsa riapertura di giugno: i visitatori, preventivamente dotati di mascherina, dovranno obbligatoriamente sottoporsi alla misurazione della temperatura mediante termoscanner. Il percorso, al Colosseo, seguirà un tracciato a senso unico. L’accessibilità è sempre assicurata con l’assistenza ai pubblici fragili e l’utilizzo degli ascensori, con interventi sistematici di igienizzazione.

Il biglietto ordinario d’ingresso è di 16 €, ridotto 2 €, e acquistabile online sul sito ufficiale www.parcocolosseo.it e sul sito del concessionario www.coopculture.it. Il biglietto, con orario d’ingresso predeterminato per la visita al Colosseo, così da garantire il necessario distanziamento dei visitatori, è collegato all’APP gratuita ParcoColosseo che contiene le mappe dei percorsi, i contenuti storici e tutte le informazioni utili alla visita.

I percorsi di visita

“Il Colosseo si racconta” prevede la visita del I ordine dell’anfiteatro – senza passaggio sull’arena – e con affaccio ai sotterranei, la salita al II ordine attraversando gli spazi dell’esposizione permanente in cui è raccontata la storia del monumento, e la vista dalla terrazza Valadier sulla piazza del Colosseo. Lungo il percorso sarà adesso visibile anche il dipinto murale che rappresenta Gerusalemme ideale, oggetto di un recente restauro.

La visita al Foro Romano e al Palatino, spazio aperto e assimilabile a parchi e giardini, sarà aperta con un unico ingresso dalla via Sacra/arco di Tito, con orario libero, ma mantenendo il costante controllo dei flussi. L’uscita sarà consentita dall’arco di Tito, da via del Foro Romano e da largo Salara Vecchia.

L’intera area sarà percorribile: dall’arco di Settimio Severo all’arco di Tito fino ai rinnovati Horti Farnesiani, dalle cosiddette terme di Elagabalo alla Vigna Barberini, attraversando la Domus Augustana e la Domus Flavia con il sempre suggestivo affaccio sullo Stadio palatino.

Il programma del concerto di riapertura del PArCo

Lunedì 1 febbraio 2021 – ore 12.30

Arena del Colosseo

Allievi del Conservatorio di S. Cecilia:

Olimpia Pagni: soprano

Sara Tiburzi: mezzosoprano

Marco Ciardo: tenore

Al pianoforte: Maestro Giuseppe Massimo Sabatini

Direttore artistico: Maestro Stella Parenti

Da “Così fan tutte” W. A. Mozart: Un aura amorosa

Dalla “Bohème” G. Puccini: Quando meno vo’

Dalla “Carmen” di Bizet: Habanera

Da “Lakmé” di Léo Delibes: “Duetto dei fiori”

Da “La Rondine” G. Puccini: “Chi il bel sogno di Doretta”

Da “Sansone e Dalila” di Saint Saens: “Mon coeur s’ouvre à ta voix”

“La vie en rose” di Édith Piaf, eseguita a tre voci

Dalla “Traviata” di G. Verdi: “Brindisi”

Diretta Facebook, in streaming sul canale Youtube #ParcoColosseo

Per il momento non potranno essere accessibili, a causa delle misure contenitive legate all’emergenza sanitaria, gli spazi chiusi del PArCo: Domus Aurea, Santa Maria Antiqua, Rampa Domizianea, Museo Palatino, Casa di Augusto e Casa di Livia, Criptoportico Neroniano e Aula Isiaca.