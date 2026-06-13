Il palazzo della Reverenda Camera Apostolica di Allumiere riceve lo Scudo Blu • Terzo Binario News

“Vi sono giornate destinate a rimanere impresse in modo indelebile negli annali di una comunità, momenti in cui la storia locale si intreccia inestricabilmente con il diritto internazionale e con i valori universali della civiltà umana.

Per la cittadinanza di Allumiere, la giornata di oggi rappresenta esattamente uno di questi spartiacque storici. Con una cerimonia solenne e carica di profondo significato istituzionale, il prestigioso Palazzo della Reverenda Camera Apostolica è stato ufficialmente insignito dello Scudo Blu, il massimo emblema internazionale deputato alla protezione e alla salvaguardia dei beni culturali tangibili in caso di conflitti armati.

​L’apposizione di questo antichissimo e prestigioso contrassegno non rappresenta soltanto un formale atto burocratico, bensì il coronamento di un percorso di valorizzazione territoriale che eleva la cittadina a baluardo della memoria storica.

All’evento, svoltosi in un clima di visibile emozione e solennità, ha preso parte una fitta e autorevole rappresentanza delle istituzioni locali e delle realtà associative, a dimostrazione della compattezza e della sinergia profusa per il raggiungimento di questo straordinario traguardo.

​A rappresentare con orgoglio l’intera cittadinanza di Allumiere vi erano il Sindaco, Luigi Landi, e la Vicesindaca, Romina Scocco, i quali hanno fortemente sostenuto l’iniziativa. Accanto a loro, un ruolo di primo piano è stato rivestito dall’Assessora alla Cultura e ai Beni ArcheoStoricoCulturali, Francesca Scarin, che ha coordinato le attività volte a valorizzare l’immenso patrimonio storico del comune. L’evento ha visto inoltre la fondamentale e attiva partecipazione del mondo scientifico e del volontariato, rappresentati magistralmente dalla Dott.ssa Zullo, Direttrice del MAK (Museo Archeologico Klitsche de la Grange), scrigno della memoria del territorio, e da Giulia Bonamici e Tamara Fanelli, in rappresentanza del Comitato locale della Croce Rossa Italiana di Allumiere e Tolfa, corpo da sempre in prima linea nella diffusione del diritto internazionale umanitario. Un ringraziamento speciale a Vittorio Capolonghi della OroGraphics e al Coordinatore Regionale della Protezione Civile Alfonso Superchi per l’affissione della targa.

​Le origini dello Scudo Blu: una barriera di civiltà contro la barbarie bellica

​Per comprendere appieno la portata dell’evento odierno, è necessario compiere un passo indietro nella storia del Novecento, andando a rintracciare le radici di un simbolo che nasce direttamente dalle ceneri e dalle immani devastazioni che hanno piagato l’Europa e il mondo intero. Fu proprio a seguito della massiccia e sistematica distruzione di beni culturali, monumenti e biblioteche avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale che la coscienza internazionale comprese la stringente necessità di creare uno strumento giuridico universale.

​Il 14 maggio del 1954, sotto l’egida dell’UNESCO e con il forte patrocinio del Ministero della Cultura (MiC), 37 Stati pionieri – tra i quali figurava orgogliosamente l’Italia – si riunirono per siglare il primo trattato internazionale a vocazione mondiale interamente e capillarmente riferito alla tutela del patrimonio culturale in caso di conflitto armato: la Convenzione dell’Aia. Questo storico trattato, successivamente integrato e rafforzato da due protocolli aggiuntivi (il primo redatto nel medesimo 1954 e il secondo, volto a inasprire le sanzioni per i crimini contro la cultura, nel 1999), ha disciplinato in modo ferreo la tutela di tutti quei “beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli”, sancendo l’obbligo categorico di individuarli e contrassegnarli, specificamente anche in tempo di pace, proprio attraverso l’emblema dello Scudo Blu.

​La fisionomia geometrica di questo vero e proprio “scudo protettivo” non è casuale, ma è regolata nei minimi dettagli dall’Articolo 16 del testo originale della Convenzione, che ne descrive minuziosamente le caratteristiche cromatiche e spaziali:

​“Il segno distintivo della Convenzione consiste in uno scudo appuntito in basso, inquadrato in croce di S. Andrea in bleu e bianco (uno scudo, formato da un quadrato bleu, uno dei cui angoli è inscritto nella punta dello stemma, e da un triangolo bleu al disopra del quadrato, entrambi delimitati dai triangoli bianchi ai lati)”.

​Un simbolo geometrico semplice, ma visibile anche da grandi distanze, concepito originariamente per segnalare alle forze belligeranti (sia di terra che aeree) l’assoluto divieto di bombardare, saccheggiare o utilizzare per fini militari la struttura così contrassegnata.

​Un’armatura invisibile per l’intero patrimonio tangibile

​Il sistema di protezione internazionale attivato oggi ad Allumiere non va a blindare esclusivamente le storiche mura settecentesche del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica, ma si estende idealmente a tutto ciò che esso custodisce e rappresenta. La Convenzione dell’Aia, infatti, applica la propria giurisdizione a una gamma vastissima di beni, sia immobili sia mobili, senza alcuna distinzione legata alla loro origine genealogica o alla loro attuale proprietà privatistica o pubblica.

​Sotto l’egida protettiva dello Scudo Blu rientrano infatti:

​I monumenti e i complessi architettonici: siti di immenso valore artistico, storico, urbanistico o archeologico.

​I beni mobili di pregio supremo: opere d’arte, dipinti, sculture, ma anche manoscritti rari, incunabili, libri antichi, archivi storici e oggettistica di rilevanza archeologica.

​I presidi della scienza: le collezioni scientifiche di tutti i tipi, i campioni rari e i centri destinati a ospitare la memoria documentale di una nazione.

​Tra orgoglio e responsabilità: l’onore e l’onere di una comunità

​L’odierna cerimonia proietta la comunità di Allumiere all’interno di un circuito internazionale di tutela di altissimo livello. Se da un lato l’apposizione dello Scudo Blu è da considerarsi come un grandissimo e straordinario riconoscimento agli sforzi profusi dall’amministrazione e dai cittadini nella conservazione della propria identità, dall’altro lato l’evento odierno non deve essere vissuto come un mero punto di arrivo, bensì come un solenne punto di partenza.

Inoltre sono stati rilasciati degli attestati a tutte gli allumieraschi (anche adottivi) che negli anni hanno contribuito alla salvaguardia della cultura e del patrimonio culturale allimierasco.

​I rappresentanti delle istituzioni, nel corso dei loro interventi, hanno voluto sottolineare la duplice natura di questa giornata. Essere custodi di un bene riconosciuto degno di protezione internazionale è un onore immenso, ma si traduce immediatamente in un onere morale e civile quotidiano. Spetterà a tutta la cittadinanza, dalle istituzioni scolastiche alle future generazioni, il compito di fare in modo che questo immenso patrimonio storico e culturale non venga soltanto protetto passivamente dalle insidie del tempo e della storia, ma venga costantemente valorizzato, riscoperto e, soprattutto, amato infinitamente. Perché la prima e più efficace protezione per la cultura risiede, da sempre, nella consapevolezza e nell’orgoglio del popolo che la custodisce”.

Comune di Allumiere