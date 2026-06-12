Sgombero per lo stabilimento comunale di Tarquinia Lido • Terzo Binario News

In merito allo stabilimento balneare comunale, dopo la revoca della concessione, il Comune di Tarquinia ha emesso un’ordinanza di sgombero che dovrà avvenire entro il 17 giugno 2026.
Il provvedimento si inserisce nel percorso amministrativo avviato con la revoca della concessione, formalizzata dal Comune in data 14 aprile 2026, e fa seguito ai successivi adempimenti amministrativi e ai pronunciamenti intervenuti sulla vicenda.
L’ordinanza dispone il rilascio dell’area e delle strutture insistenti sul bene demaniale marittimo, consentendo all’Amministrazione comunale di rientrare nella piena disponibilità dell’intero stabilimento balneare.