Incidente a Manziana: auto ribaltata dopo aver impattato contro un albero e un palo - Terzo Binario News

Ferito un giovane residente a Oriolo, intervento dei Vigili del fuoco di Bracciano e dei carabinieri

Incidente a Manziana. L’episodio è accaduto in via Lazio, all’altezza del civico 34, intorno alle 22,30 di mercoledì 26 maggio.

I Vigili del fuoco di Bracciano hanno estratto dalle lamiere di un automobile il conducente, un giovane di nazionalità straniera residente a Oriolo Romano, ferito in modo grave.

Il veicolo, per cause in corso di accertamento, ha impattato violentemente contro un albero, un palo Telecom e poi ha finito la sua corsa ribaltandosi su una recinzione.

I pompieri, una volta affidato l’autista alle cure del personale sanitario, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e l’automobile. Sul posto erano presenti anche i Carabinieri di Anguillara.