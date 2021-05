Pietralata, striscioni per Raggi dove regnano degrado e insicurezza - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

Una serie di striscioni recanti la dicitura “Raggi, anche questa è Pietralata!” è la risposta dei cittadini, del lato Tiburtina del quartiere, al post del sindaco Virginia Raggi, che appena tre giorni fa si autoelogiava, sul proprio profilo Facebook, per il lavoro svolto in questa zona di Roma, in occasione dell’avvio dei lavori per un parco.

Gli striscioni sono stati posizionati solo in alcune delle tante vie abbandonate da chi ci amministra. La situazione peggiore di tutti resta quella del lato Pietralata della Stazione Tiburtina, dove degrado e insicurezza la fanno da padrone. “Negli ultimi anni” come scrive la Raggi.

Fabrizio Montanini, presidente del Comitato Beltramelli-Meda-Portonaccio