Incidente a Largo Preneste: moto del vigile incastrata tra due tram - Terzo Binario News

L’agente della Polizia locale non è rimasto ferito

Incidente senza conseguenze a Largo Preneste, incrocio via dell’Acqua Bullicante.

L’episodio è avvenuto intorno alle 19 di martedì 15 settembre. Nel sinistro – per cause in corso di accertamento – è rimasto coinvolto un motoveicolo della Polizia locale.

L’agente, secondo quanto appreso, non è rimasto ferito. Sul posto i caschi bianchi del gruppo V Prenestino.

#info #atac – tram 5-14-19 sostituite da bus Porta Maggiore<->Gerani/Togliatti (incidente in largo Preneste). Tra viale delle Serenissima e Termini direzione Termini può essere utilizzata anche la linea bus 105 #Roma — infoatac (@InfoAtac) September 15, 2020

Foto Instagram Welcome to favelas