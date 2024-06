Incidente in via Conca d’Oro, all’altezza di via Val di Sangro. Per cause in corso di accertamento, poco dopo le 15 di martedì 18 giugno, si è verificato lo scontro tra una Renault Captur e un motociclo Malaguti. Un uomo, italiano, è stato trasportato all’ospedale Sandro Pertini in codice giallo.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo III Nomentano.