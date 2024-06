Incendio a Fonte Meravigliosa: auto distrutta dalle fiamme, danneggiati un veicolo e un ciclomotore • Terzo Binario News

Incendio a Fonte Meravigliosa, in via Andrea Meldola. Per cause in corso di accertamento le fiamme sono divampate in un garage condominiale intorno alle 5 del 19 giugno e hanno distrutto una Nissan Juke. Danneggiati un altro veicolo e un ciclomotore.

Sul posto i carabinieri della stazione Roma Cecchignola e i Vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Foto apertura Facebook Comitato di quartiere Vigna Murata (Fonte Meravigliosa, Prato Smeraldo)