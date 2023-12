Incidente a Cinecittà Est: due persone ferite • Terzo Binario News

Incidente a Cinecittà Est. Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto tre vetture: una Mini, una Toyota e una Citroen. Il tutto è accaduto alle 15 di lunedì 18 dicembre in via Terzilio Cardinali, all’incrocio con via Libero Leonardi. Sul posto, oltre al personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco, che hanno dovuto estrarre da un abitacolo una persona.

Due i feriti, entrambe donne: una è stata condotta in codice giallo all’ospedale di Frascati, l’altra in codice arancione al Policlinico di Tor Vergata. I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del Gruppo VII Tuscolano. È stato necessario anche l’intervento degli addetti per la rimozione dall’asfalto di una macchia d’olio.