“Eccellenze dello Sport” a Cerveteri, giovedì premiazione degli atleti più brillanti e vincenti della città • Terzo Binario News

L’appuntamento è per giovedì 21 dicembre alle ore 21:00 sulla Pista di Pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Aldo Moro. Ospite della serata, la Campionessa Olimpionica di ciclismo su pista Antonella Bellutti

“Dall’atletica leggera alla ginnastica ritmica, dal nuoto alla scherma, che siano sport di squadra o individuali, in questo 2023 sono stati davvero tanti gli atleti e le atlete e le associazioni di Cerveteri che hanno brillato nella propria disciplina. Siamo così orgogliosi che abbiamo deciso di premiarli tutti giovedì 21 dicembre, alle ore 21:00 sulla Pista di Pattinaggio sul ghiaccio di Piazza Aldo Moro, in un evento pubblico durante il quale avranno la possibilità di farsi conoscere e di ricevere dalla cittadinanza il meritato ringraziamento e plauso per i grandi risultati raggiunti in questo anno solare. ‘Eccellenze dello Sport’, così abbiamo voluto chiamare questa serata, organizzata insieme alla Presidente della Consulta dello Sport e il Delegato Andrea Paoni, alla quale sin da ora, invito la cittadinanza ad assistere. Prenderà parte alla serata inoltre, un’atleta straordinaria: con noi ci sarà Antonella Bellutti, campionessa olimpionica di ciclismo su pista”. A dichiararlo è Elena Gubetti, Sindaco di Cerveteri.

“Insieme a Roberta Mariani, Presidente della Consulta dello Sport di Cerveteri, che sta lavorando con grande professionalità e passione insieme alle tante realtà associative del nostro territorio, volevamo conclude l’anno con un evento che fosse interamente dedicato alle eccellenze sportive della nostra città, a quei ragazzi e ragazze e associazioni che a livello provinciale, regionale e nazionale, e in molti casi anche europeo, si sono distinte nella loro disciplina – ha detto il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – dall’atletica leggera alla ginnastica ritmica, dal nuoto alla scherma, passando per la mountain bike, l’equitazione, il taekwondo e la boxe. Sono davvero tanti gli atleti che saranno premiati. Questa vuole essere un’occasione non soltanto per dare loro un riconoscimento pubblico davanti alla città, un premio per il grande impegno dimostrato negli ultimi dodici mesi, ma anche per far sì che altri giovani, vedendo dei loro coetanei premiati, possano avvicinarsi alle varie discipline”.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare sia Roberta Mariani, per il lavoro svolto a capo della Consulta, che il Delegato Andrea Paoni, grazie al quale siamo riusciti ad organizzare eventi sportivi importanti per la nostra città, che hanno richiamato oltre a tantissimi atleti anche tanti visitatori: impossibile infatti non citare il grande successo ottenuto sia dalla Mezza Maratona di Campo di Mare che dalla Spartan Race, evento che nel novembre scorso ha riunito nel centro storico di Cerveteri migliaia di persone. Alla cittadinanza, il mio invito a partecipare alla serata per complimentarsi con i tantissimi atleti che saranno premiati, con l’auspicio che questi anche in futuro continuino a brillare e distinguersi nella loro categoria”.