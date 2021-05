Incidente a Ciampino: ragazzino investito, autista prima si ferma e poi si allontana - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente a Ciampino. Un ragazzo di 13 anni è stato investito in via Mura dei Francesi alle 7,45 di giovedì 20 maggio da un furgone di una ditta romana specializzata in impianti tecnologici. Il conducente del veicolo, un 55enne residente nella Capitale, in un primo momento si è fermato ma poi è ripartito senza attendere le forze dell’ordine.

Il minore, che si trovava insieme a un amico, si è poi recato dai familiari e successivamente in ospedale: per lui una prognosi di 7-10 giorni e tanto spavento. Nel frattempo la Polizia locale di zona, coordinata dal comandante Roberto Antonelli, ha avviato le indagini per risalire al mezzo che si è allontanato.

Sono stati visionati gli impianti di videosorveglianza: le operazioni non sono state semplici, poiché nell’arco di un paio di minuti – nel periodo relativo al momento del sinistro – sono stati notati sei furgoni simili a quelli che ha urtato l’adolescente.

Alla fine, i caschi bianchi hanno individuato il 55enne: la sua posizione è al vaglio, rischia una denuncia per fuga.