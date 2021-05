Incendio in una struttura religiosa di Zagarolo. Il fatto è accaduto su viale della Stazione, in un appartamento dove era presente un parroco di 73 anni, in pensione.

Dai primi accertamenti, sembra che a innescare le fiamme sia stata una sigaretta che è caduta. Secondo quanto appreso non ci sono stati feriti ma sono stati registrati solo danni a cose.

Presenti i carabinieri e i Vigili del fuoco.

c.b.