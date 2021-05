Tragedia in campagna: schiacciato dal trattore che si è ribaltato, morto 58enne - Terzo Binario News

Tragedia in campagna. Un uomo di 58 anni, nato a Roma e residente a Palombara Sabina, è morto sabato 1 maggio. L’episodio è accaduto intorno alle 16,30: la vittima stava effettuando dei lavori nel terreno situato nell’agro di Cretone, località Valle Roncetta. A un certo punto, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato dal trattore sul quale si trovava a bordo e che si è ribaltato.

Sul posto i carabinieri. La salma, traslata all’Istituto di Medicina legale de La Sapienza, è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

c.b.

Foto di archivio