Incendio a Lavinio. L’episodio è accaduto in via Lorenzo Magalotti intorno alle 12 di sabato 1 maggio. Secondo quanto appreso, il rogo è divampato per un anomalo mal funzionamento della canna fumaria.

Le fiamme hanno interessato l’appartamento di un 56enne romano e hanno provocato il crollo parziale del tetto in legno. Non ci sono stati feriti, presenti i carabinieri e i Vigili del fuoco.