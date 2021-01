Incendio in via degli Amaranti: fiamme in appartamento, salvati mamma e i figli - Terzo Binario News

Incendio in via degli Amaranti, zona Centocelle. Le fiamme – secondo quanto appreso – hanno interessato un appartamento. L’episodio è accaduto alle 14,30 di martedì 19 gennaio.

Sul posto gli agenti del commissariato Prenestino e i Vigili del fuoco, con la squadra del Tuscolano. Tre persone tratte in salvo (mamma e due figli). Non ci sono stati feriti. La sala sociale del Comune è stata contattata per individuare un alloggio temporaneo al nucleo familiare (composto da 4 persone) originario del Bangladesh.

L’abitazione interessata dal rogo è stata interdetta. In ausilio della 12/A intervenuta la squadra di Tuscolano 1 (3/A), l’autoscala(AS/12),la botte(12/A) il carro autoprotettori ed il Capoturno provinciale.