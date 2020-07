Incendio in via Candoni, Rocca (FdI): "Chiudere il campo rom" - Terzo Binario News

“Non c’è settimana che passi senza che il campo rom di via Candoni non salga alla ribalta delle cronache. Pochi giorni fa c’è stato un accoltellamento e una rissa, l’8 luglio scorso un incendio e oggi ancora un incendio. Dalle prime notizie sembrerebbe siano andati in fiamme i rifiuti accatastati ai margini dell’area. Rifiuti che ovviamente vengono gettati dai residenti del campo. Oltre al danneggiamento di alcune container si sono verificati notevoli disagi alla viabilità con la chiusura di diverse strade e rallentamenti sulla Roma Fiumicino”. Così Federico Rocca responsabile regionale del Dipartimento Sicurezza di Fratelli d’Italia e coordinatore di FDI Municipio XI.

“Come è noto il campo confina con una delle più importanti rimesse dei mezzi Atac, i quali molto spesso vengono vandalizzati da persone provenienti dal campo, gli autisti costretti a subire sassaiole e furti, per non parlare di quanto accade all’interno del campo. Lo scorso anno morì una bambina di 5 mesi e purtroppo non è stato l’unico decesso, per non parlare degli arresti che periodicamente vengono effettuati da parte delle forze di polizia”.

“Da anni denunciamo questa situazione chiedendo la chiusura definitiva del campo – prosegue Rocca – stanchi dell’immobilismo dell’amministrazione il 23 gennaio scorso insieme al parlamentare di Fratelli d’Italia Paolo Trancassini, ho presentato un esposto alla Procura della Repubblica per chiederne la chiusura. Nulla si è mosso, il campo è ancora lì con tutti i suoi problemi e le sue contraddizioni. Ii cittadini sono stanchi di dover subire continui disagi derivanti dalla presenza del campo rom di Via Candoni”.

“Mi sono recato sul posto ma non è stato possibile avvicinarsi al campo visto il grande dispiegamento di mezzi dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale di Roma Capitale e la chiusura delle strade. Speriamo – conclude Rocca – che una volta per tutte si prenda atto che l’unica soluzione da attuare nel più breve tempo possibile è la chiusura del campo”.