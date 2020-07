Incendio in via Candoni: evacuata la baraccopoli - Terzo Binario News

Le fiamme dalla zona boschiva hanno interessato il campo rom: a fuoco alcuni moduli abitativi

di Claudio Bellumori

Incendio nella zona di via Luigi Candoni. L’episodio è avvenuto intorno alle 16 di domenica 19 luglio. Dalle prime informazioni raccolte, le fiamme sono divampate nella zona boschiva alle spalle del campo rom e poi hanno interessato anche la baraccopoli, che è stata temporaneamente evacuata. Alcuni moduli abitativi – risultati vuoti – sono andati a fuoco.

Sul posto i pompieri con le squadre dell’Eur (11A) supportate da due autobotti (Ab9 e Ab11), i D.o.s (direttori delle operazioni di spegnimento) e l’elicottero Drago 53. Il rogo si è poi propagato verso via della Magliana dove sono confluite la squadra di Tuscolano 1(3A) e Ab13. Diversi i disagi legati dal fumo sviluppato dalla combustione delle sterpaglie. Presenti pure gli agenti della Polizia locale con diverse pattuglie. Al momento non risultano esserci feriti.

Incendio a via Candoni: strada chiusa, come cambia la viabilità

Dalle 16,45 di via della Magliana, nel tratto tra via del Fosso della Magliana e via Luigi Candoni è chiusa al traffico veicolare. I veicoli provenienti da ponte d’Asti vengono indirizzati a sinistra, verso il Raccordo Anulare.

La linea 771 da via Fosso della Magliana inverte la marcia e riprende il regolare percorso. Non passa per via Morselli, via Castello della Magliana, viale Viola, Parco de’ Medici e via Candoni.

La linea 128 da via Tempio degli Arabi prosegue in via del Trullo, limitata a piazza Gaetano Mosca. La linea 719 limitata a piazza Gaetano Mosca. La linea 981 da via del Fosse della Magliana devia su via della Magliana-Trullo-Portuense.