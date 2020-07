"Fascio me**a": scritte oltraggiose e intimidatorie contro il Cdq Statuario Capannelle - Terzo Binario News

“Nella notte tra sabato e domenica sono state fatte delle scritte sulla serranda dello studio professionale di Guerriero Latini , presidente del Cdq Statuario-Capannelle e sul muro del Centro Civico di via Siderno”. Questo quanto denunciato dallo stesso Comitato.

“Nella nottata tra sabato e domenica sono state fatte le scritte a Statuario “Latini a testa in giù” e “Cdq fascio me**a” firmate con il simbolo falce e martello.Sono poi diversi giorni che la vice-presidente del cdq Manuela Rella viene minacciata telefonicamente con chiamate anonime”.

“Tutto questo solo perché il Cdq si batte per la legalità, il rispetto e il bene comune. Il Cdq sta valutando tutte le azioni da intraprendere a tutela del lavoro svolto sul territorio, della sicurezza nostra e delle nostre famiglie, non escludendo una dimissione in blocco se non verranno date le giuste garanzie”.