Allumiere, venerdì torna il concorso canoro "Insieme in musica" • Terzo Binario News

Il contest, con la direzione artistica di Max Petronilli, è alla V edizione e come di consueto aprirà la Sagra del Cinghiale e dei Sentieri dell’Allume organizzata dal Rione Ghetto a piazzale Moroni

Una mancita di giorni e ad Allumiere sarà la volta della quinta edizione di “INSIEME in MUSICA” , concorso canoro organizzato dal Rione GHETTO curato nella Direzzione artistica da Max Petronilli.

Il contest si svolgerà in apertura della XVIII Sagra del Cinghiale e dei Sentieri dell’Allume che si tiene il weekend del 3/4/5 luglio al Piazzale Cesare Moroni..

Un boom di iscrizioni che in sole 48 ore ha portato Max Petronilli, in accordo con il presidente della contrada Cristian Canestrarim a chiudere anticipatamente le adesioni per raggiunto limite di concorrenti.

Ecco i nomi dei cantanti che nelle due categorie UNDER 14 e OVER 14 si contenderanno i vari premi in palio. Gabriele Abrutini, Libero Leonardo Guerriero, Chiara Mancin, Matteo Carrino, Chiara Compagnone, Aurora Della Volpe, Giulia Zappacosta, Bianca Santori, Fatima Vitetta, Diego D’Errico & Davide Molino, Nayeli Bagnati, Rebecca Tonon, Aurora Di Pietro, Marinella Barbanera, Martina Massa, Alessia Barletta, Marika Manna, Marianna Romagnolo, Silvia Petrilli, Rosa Di Stasi, Alessandro Peschi, Giorgia Modesti, Stefano Iorio, Claudia Minandri, Sofia Marie Salvo, Nicoletta Gori & Matteo Santori, Manuela Gonnelli, Aurora Romitelli, Eugenio Montagnani, Alessandra Gori, Maruska Pennesi, Luca Fiori,Maria Gallo, Sonia Corrente, Francesco Morra, Elena Trezza, Andrea Nicole Pelliccia, Caterina De Gennaro.



La Giuria di Qualità composta da Eleonora Bernabei, Stefania Bentivoglio, Irene Gargiulli, Laura Gurrado, Fabio Caponi e Anthony Caruana avrà l’arduo compito di decretare i vincitori assegnando ai primi classificati in entrambe le categorie un microfono professionale ed una targa premio, ed insieme al Direttore artistico assegnerà l’ambito Premio della Critica in ricordo del grande musicista civitavecchiese, scomparso prematuramente, Flavio MazzocchiC Ci sarà un Premio Simpatia assegnato da tutti i partecipanti alla gara, la Giuria ddei giornalisti, composta da Cristiana Vallarino, Romina Mosconi, Patrizia Chimenti e Matteo Ceccacci, assegnerà invece, novità di quest’anno non uno ma due Premi della Stampa, uno per ogni categoria.

Ospiti della serata i vincitori delle scorse edizioni Manuel Olivieri, Alessia Starrabba e Simone Bruschi.

“Sono felice che questa idea di mostrare il proprio talento, nata dall’intuizione di Teresa Trinetti e del direttivo del Rione Ghetto, stia crescendo ogni anno di più, è un’attestazione di stima e di fiducia che mi riempie d’orgoglio e mi spinge ogni anno a fare meglio – dice Petronilli – Mi auguro che si creino sempre più opportunità musicali che permettano a ragazzi e meno ragazzi di confrontarsi e crescere artisticamente ed umanamente attraverso questa meravigliosa arte che è il canto.

Vi aspettiamo numerosissimi come ogni anno non solo per accompagnarci con i vostri applausi ma anche per gustare le prelibatezze che le cuoche della Contrada preparano con amore, impegno e maestria ogni anno”.

Nella foto del titolo, la finale del 2025.