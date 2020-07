Incendio in via Candoni: fiamme nella baraccopoli - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incendio in via Luigi Candoni. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno avvolto tre moduli abitativi: questo quanto riferito dai Vigili del fuoco intervenuti alle 16,20.

Sul posto due squadre dei pompieri, la Polizia e i caschi bianchi del Gruppo Marconi. L’operazione di spegnimento ha impedito che il rogo si estendesse all’esterno del campo.

Non ci sono stati feriti. Le persone interessate hanno già trovato una sistemazione alternativa.