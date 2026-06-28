Due ristoranti dell'Eur stangati dai Carabinieri • Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Roma-EUR hanno condotto un massiccio servizio di controllo del territorio nel IX Municipio. L’attività, finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di stupefacenti e alla lotta al degrado urbano, è stata effettuata seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise nell’ambito del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

L’operazione, che si è svolta in orario serale e notturno, ha visto il dispiegamento di numerose pattuglie, coadiuvate dai militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Roma, dal Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pratica di Mare per il monitoraggio aereo e dal N.A.S. per i controlli agli esercizi pubblici.

Il bilancio dell’attività

Nel corso del dispositivo, i Carabinieri hanno identificato 300 persone e controllato 147 veicoli, portando a termine i seguenti risultati:

Due persone sono finite in manette in esecuzione di altrettanti ordini di carcerazione per detenzione domiciliare emessi dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Si tratta di un 33enne e di una 22enne, entrambi romani, che dovranno espiare rispettivamente 2 anni e 8 mesi e 2 anni e 6 mesi di reclusione per pregressi reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Denunciati in stato di libertà un 21enne e una 19enne, sorpresi in due distinti interventi mentre asportavano capi di abbigliamento all’interno di noti esercizi commerciali situati in un polo commerciale di Viale dell’Oceano Pacifico. Bloccati grazie alla sinergia con il personale di vigilanza privata, la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita.

Un 23enne è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti a offendere dopo essere stato fermato alla guida della propria auto con un punteruolo di 23 centimetri, prontamente sequestrato. Un 19enne, invece, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici: fermato alla guida della sua vettura, è stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish.

I Carabinieri del N.A.S. hanno ispezionato due attività di ristorazione della zona. Il titolare di una pizzeria è stato sanzionato con una multa di 1.000 euro per il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari, mentre per l’altro locale sono state impartite prescrizioni per inadeguatezze strutturali.

Nell’ambito delle attività anti-degrado, i militari hanno sanzionato 7 persone sorprese a porre in essere condotte limitanti la libera fruizione delle infrastrutture urbane (in aree quali viale Tupini, viale Egeo, viale delle Tre Fontane e limitrofe) allo scopo di esercitare attività di prostituzione, intimando loro l’allontanamento.

Inoltre, 8 giovani sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale, mentre sono state elevate 12 contravvenzioni al Codice della Strada nei confronti di automobilisti indisciplinati, per un importo complessivo di oltre 3.100 euro.

Si precisa che per i soggetti denunciati il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e che gli stessi devono ritenersi presunti innocenti fino ad eventuale accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.