Incendio in una legnaia di Tolfa, i pompieri salvano abitazioni ed animali • Terzo Binario News

 Incendio in una legnaia di Tolfa, i pompieri salvano abitazioni ed animali

Incendio in una legnaia di Tolfa, i pompieri salvano abitazioni ed animali

Ago 9, 2025 | Cronaca, Tolfa, Vigili del Fuoco

Quest’oggi alle ore 15 i Vigili del fuoco di Civitavecchia sono intervenuti per incendio capanno adibito a legnaia a Tolfa precisamente sulla strada provinciale 3A, direzione Bracciano.

All’arrivo sul posto, gli uomini della Bonifazi hanno trovato il manufatto completamente avvolto dalle fiamme.

Subito cominciate le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza che hanno portato a preservare le abitazioni limitrofe e al salvataggio degli animali nelle immediate vicinanze.

Sul posto presenti anche i Carabinieri e la Protezione civile di Allumiere e Tolfa.

Non si è registrato nessun ferito.