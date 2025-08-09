"C'è un pigiama party con droga": la chiamata a YouPol fa arrestare un giovane a Prati • Terzo Binario News

Ospitava in casa i suoi amici per trascorrere la notte e all’indomani, al momento dei saluti, li riforniva di droga dietro il pagamento di un corrispettivo in denaro. L’amico “ospitale”, un giovane romano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato.

Tutto è iniziato da un messaggio giunto in forma anonima sull’applicazione YouPol, che segnalava la presenza, in un’abitazione di via Tibullo, di un ragazzo dedito all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

A mettere fine ai suoi “pigiama party” sono stati gli agenti del Commissariato Borgo, che, dopo una serie di appostamenti nei pressi dell’abitazione del giovane, hanno fermato, intorno all’ora di pranzo, due sue amici, che, reduci da una nottata passata a casa sua, stavano tornando presso le rispettive abitazioni.

Non appena i poliziotti gli si sono avvicinati, i ragazzi, visibilmente agitati, hanno subito consegnato loro la dose di hashish acquistata poco prima.

È così che, dopo essersi presentati sull’uscio per procedere ad una perquisizione domiciliare, gli agenti hanno trovato, proprio nella camera da letto del giovane, diverse confezioni di caramelle e gomme contenenti marijuana e hashish per un peso complessivo di circa 500 grammi, oltre a tutto il kit per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Oltre al telefono “personale”, è stato rinvenuto anche un altro smartphone di “servizio”, presumibilmente utilizzato per gestire gli ordinativi on-line.

Al termine degli accertamenti per il ragazzo è scattato l’arresto, misura precautelare per la quale la Procura della Repubblica per i Minorenni ha chiesto la convalida al GIP del medesimo Tribunale con richiesta di applicazione di misura cautelare, che il Gip del Tribunale per i Minorenni ha disposto.

Per completezza si precisa che per l’indagato vige il principio della presunzione di innocenza fino ad accertamento definitivo con sentenza di condanna.