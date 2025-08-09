Investono due poliziotti a un controllo a Prima Porta, 4 latinos scappano e gli agenti sparano a uno pneumatico • Terzo Binario News

Giornata movimentata per gli agenti del commissariato San Lorenzo: due sono rimasti feriti per il tentativo di investirli messo in atto da quattro latinos poi scappati.

Ieri mattina i poliziotti hanno notato un’auto sospetta nei pressi del cimitero del Verano e hanno cominciato a seguirla, fino all’alt imposto a Prima Porta.

Affiancati i sospetti, gli agenti stano effettuato il controllo quando il guidatore ha affondato il gas tentando di investirli. Sono stati colpiti ma uno dei due ha fato in tempo a estrarre la pistola colpendo il pneumatico posteriore sinistro.

Dopo un centinaio di metri, i quattro latinos (tre uomini e una donna) si sono dati alla fuga.