Incendio di una baracca sull'Aurelia, sul posto i pompieri di Civitavecchia • Terzo Binario News

Gli uomini della Bonifazi impegnati anche per la caduta di intonaco in via Pinelli

Incendio intorno alle 18.30 sull’Aurelia vicino all’uscita autostradale di Civitavecchia Sud per l’incendio di una baracca.

Sul posto si sono portati i Vigili dle Fuoco della Bonifazi con la 17A e l’autobotte con estinzione immediata delle fiamme e successivo smassamento, necessario ad evirare che si generassero altri focolai.

Sul posto i Carabinieri.

Prima dell’incendio, i pompieri si sono portati in via Pinelli per la caduta di intonaco che necessitava della messa in sicurezza.