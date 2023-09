Anche a settembre non si ferma l’attività del Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, che pochissimi minuti fa è intervenuta in Via Doganale a Valcanneto per spengere un incendio di sterpaglie sviluppatosi a bordo strada.

Tempestivo l’intervento dei Volontari, presenti sul posto per domare le fiamme.