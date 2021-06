Incendio boschi e auto in fiamme: pompieri di Civitavecchia sotto pressione - Terzo Binario News

Giornata di duro lavoro per i Vigili del fuoco di Civitavecchia.

Oltre ai numerosi interventi di routine i Vvf hanno dovuto faticare non poco per estinguere un importante incendio di macchia mediterranea.

Verso le ore 15:00 gli uomini della Bonifazi si sono portati ad Allumiere per spegnere un incendio boschivo di oltre tre ettari, con l’APS 17A e l’autobotte AB17. sul posto era presente anche la polizia locale di Allumiere e la protezione civile.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte fine alle ore 19 :00 circa. Al ritorno in caserma i Vigili del fuoco di Civitavecchia hanno dovuto rispondere ad un’altra chiamata di soccorso, stavolta per un’autovettura in fiamme, in via Antonio da Sangallo 13.