Gd Civitavecchia contro Giulivi su Sant'Agostino: "Il consiglio intervenga" - Terzo Binario News

“Era Luglio del 2019 quando il Sindaco di Tarquinia, decise di far pagare i pagare i parcheggi nell’area di Sant’Agostino, spiaggia frequentata soprattutto dai civitavecchiesi, con la promessa il Comune di Tarquinia si sarebbe impegnato per la sistemazione dell’intera area.

Fin qui nulla di strano, anche se di solito prima si fanno i lavori e poi si paga.

A Sant’Agostino come si immaginava dopo due anni non è cambiato nulla.

Solo arrivare alla spiaggia è un calvario: strada devastata a partire dal bivio che porta verso Sant’Agostino fino alla foce del Mignone, dossi, buche di dimensioni e spessore allucinante, pericolose soprattutto per le decine di giovani che raggiungono la spiaggia in motorino, e per chi in macchina rischia quotidianamente di tornare a casa con qualche danno all’autovettura.

I parcheggi poi quali sarebbero?

Non c’è segnaletica, non ci sono posti veri e propri, è solo una distesa di terra e sabbia, in alcuni punti nemmeno spianata.

Dopo due anni di totale abbandono e noncuranza da parte del nostro comune limitrofo, il Sindaco di Tarquinia ora ha pensato bene di raddoppiare i costi mensili del parcheggio di Sant’Agostino, una cifra assolutamente ingiustificata, soprattutto considerando che non solo non è cambiato nulla, ma la situazione dei parcheggi e della strada è seriamente peggiorata.

Da quest’anno poi il biglietto del parcheggio può essere acquistato solamente indicando il numero di targa dell’auto, se moglie e marito hanno due auto diverse e volessero portare i loro figli al mare in due momenti diversi sarebbero costretti a pagare non 20, ma 40 euro al mese di parcheggio, per la stessa famiglia.

Insomma, è un vero e proprio schiaffo ai civitavecchiesi che da anni usufruiscono di quella spiaggia.

Noi Giovani Democratici ci schieriamo totalmente contro questa decisione e auspichiamo che il consiglio comunale adotti misure rivolte a sistemare questa situazione”.

Giovani Democratici Civitavecchia