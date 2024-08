Incendio alla Pisana: evacuato il parco Hydromania e alcune abitazioni, soccorsi gli intossicati • Terzo Binario News

Intervento dei Vigili del Fuoco tra via Fosso della Magliana, via della Pisana, via dei Rifredi e strade limitrofe

La sala operativa dei Vigili del Fuoco dal primo pomeriggio, ha inviato tra via fosso della Magliana , via della pisana, via dei Rifredi e strade limitrofe, diverse squadre di pompieri con il supporto di diverse autobotti VF, due partenze boschive VF con alcuni moduli antincendio della P.C, due Dos VF per la gestione dei lanci dall’alto di due elicotteri della Regione Lazio e il capoturno provinciale, per un incendio di vegetazione che sta interessando una vasta area.

A tal riguardo è stato fatto evacuare il Parco Acquatico Hydromania dove si trovavano centinaia di persone a causa della vicinanza delle fiamme e del fumo.

Lo stesso si è reso necessario per alcune abitazioni in via dei Rifredi, dove il 118 con la Prociv hanno installato un centro di assistenza per le persone che manifestavano segni di intossicazione da fumo.

Incendiate anche diverse auto.

Proseguono tutt’ora e senza sosta le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area interessata, che comprende diversi ettari da parte dei Vigili del fuoco.