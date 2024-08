Incendio nel Parco Archeologico di Vulci causato da una mietitrebbia • Terzo Binario News

La causa accertata dal Nucleo Carabinieri Forestale di Tarquinia

La provincia di Viterbo è tornata a vivere momenti di allerta a causa degli incendi che, come spesso accade, si sono rivelati devastanti per l’ambiente e per le comunità locali.

Un episodio recente, verificatosi nel comune di Montalto di Castro, ha messo in evidenza la criticità di questa situazione e la necessità di una costante attenzione alla prevenzione.

Le cause degli incendi sono molteplici, ma è sorprendente quanto una pratica agricola comune possa rivelarsi rischiosa.

Nel caso specifico, il Nucleo Carabinieri Forestale di Tarquinia ha accertato che un incendio all’interno del Parco Archeologico di Vulci è scaturito presumibilmente dall’uso di una mietitrebbia.

La collisione delle parti metalliche del macchinario con i materiali lapidei presenti nel terreno ha generato scintille, innescando un incendio che ha minacciato non solo circa 30 ettari di vegetazione e terreni agricoli, ma ha anche lambito strutture turistiche del parco.

Fortunatamente, grazie alla prontezza delle forze dell’ordine e delle squadre di soccorso, si è evitato che la situazione degenerasse ulteriormente. È questo il risultato di un lavoro di squadra e di una preparazione costante di chi è in prima linea nella lotta contro gli incendi.

L’incendio di Montalto di Castro non è un caso isolato, ma rappresenta un campanello d’allarme per tutta la provincia. Le condizioni meteorologiche estreme, unite a una vegetazione con un basso indice di umidità, creano un terreno fertile per lo sviluppo di incendi. È quindi fondamentale che, in fase di lavorazioni agricole e in attività simili, si adottino misure di prevenzione adeguate.

In un contesto in cui la sicurezza degli ecosistemi agro-forestali e dell’incolumità pubblica è a rischio, è necessario sensibilizzare gli agricoltori e i lavoratori del settore sull’importanza di precauzioni adeguate. Questo include il rispetto delle pratiche di sicurezza e l’utilizzo di attrezzature in buone condizioni, oltre a una vigilanza particolare nei periodi di caldo intenso.

L’azione dei Carabinieri Forestali è cruciale per la protezione del nostro territorio, ma la responsabile gestione delle attività agricole deve partire da tutti noi. Nello svolgimento di pratiche agricole e anche in attività similari, è necessario che vengano adottate le precauzioni al fine di prevenire il sorgere di eventi ignei, che possono in alcuni casi mettere in pericolo sia gli ecosistemi agro-forestali, sia l’incolumità pubblica e quella degli operatori stessi. Solo con una collaborazione attiva e consapevole, possiamo sperare di ridurre il rischio di incendi e di salvaguardare il patrimonio naturale della provincia di Viterbo per le generazioni future.

In questi giorni ci troviamo ad affrontare una vera e propria emergenza: gli incendi boschivi, un problema che danneggia non solo l’ambiente, ma anche la sicurezza e la salute delle nostre comunità. Purtroppo, spesso dietro a questi eventi devastanti si nascondono atti dolosi di piromani che, con il loro comportamento irresponsabile, mettono a rischio la vita di persone, animali e la bellezza dei nostri paesaggi.

I Carabinieri Forestali, istituzione impegnata nella protezione e salvaguardia del nostro patrimonio naturale, stanno intensificando le operazioni di monitoraggio e controllo del territorio. Vi invitiamo a essere gli occhi e le orecchie delle forze dell’ordine. Se notate comportamenti sospetti, fumi o fiamme in luoghi non autorizzati, non esitate a contattare le autorità competenti. Ogni segnalazione è fondamentale!

Insieme possiamo creare una rete di sicurezza che tuteli il nostro capitale naturale e le generazioni future. La collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine è essenziale per individuare e denunciare chiunque operi al di fuori della legge.