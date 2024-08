Vandali a Torre Flavia, danneggiate le staccionate lato Campo di Mare • Terzo Binario News

La denuncia di Corrado Battisti: “Tutti invitati alla “caccia al vandalo””

“Visti gli atti vandalici alle staccionate, verificatisi stanotte a Campo di mare lato nord dell’area protetta Palude di Torre Flavia, si prendono i seguenti provvedimenti.

1: riparleremo immediatamente tutte le staccionate da domattina;

2. La società civile è invitata tutta alla CACCIA AL VANDALO che si terrà dalla sera del 14 all’alba del 15. Saremo presenti in forze e non consentiremo a nessun balordo di toccare nulla delle strutture del parco anche in forza dell’ordinanza n. 39 che vieta l’accesso all’area e alle spiagge per motivi di ordine pubblico. Saranno presenti Guardia costiera, guardie zoofile, guardie provinciali, vigili e, all’occorrenza, appena individuati soggetti con superalcolici, chiameremo Carabinieri e Polizia di stato”.