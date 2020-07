Incendio ad Anguillara: sterpaglie a fuoco - Terzo Binario News

A bruciare un’area di circa due ettari

Incendio ad Anguillara. Per cause in corso di accertamento le fiamme hanno interessato circa due ettari di sterpaglie in via Casale di Spanora. Il tutto è accaduto alle 20,20 di domenica 26 luglio.

Sul posto i Vigili del fuoco di Bracciano che hanno provveduto a domare il rogo, impedendone il propagarsi verso le coltivazioni situate nelle vicinanze.

L’opera di spegnimento e bonifica è durata circa un’ora e mezzo, non ci sono stati feriti.