Incendio a Ostia. L’episodio è avvenuto alle 1,40 di mercoledì 29 aprile: tre le auto danneggiate dalle fiamme. Sul posto gli agenti della Polizia.

Secondo quanto appreso, le verifiche tecniche dei vigili del fuoco serviranno per fornire elementi utili sull’episodio, per capire in sostanza se sia trattato di un evento doloso o meno.

Un testimone, peraltro, avrebbe visto delle persone avvicinarci ai pneumatici dei veicoli.