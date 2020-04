Muratella, colpito con un pugno poi rapinato di soldi e cellulare - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Rapina in via della Magliana, all’altezza della stazione ferroviaria Muratella. Vittima un uomo di origini marocchine: due individui, a quanto pare con accento dell’Est Europa, lo hanno colpito con un pugno poi gli hanno portato via il cellulare e soldi (un centinaio di euro). L’episodio è avvenuto alle 11,30 di martedì 28 aprile.

Sul posto le Volanti della Polizia, il 68enne non ha richiesto le cure mediche.