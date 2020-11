Incendio via del Foro Italico: circolazione interrotta sulla Roma-Viterbo - Terzo Binario News

Circolazione momentaneamente bloccata sulla tratta Flaminio-Montebello

Incendio nella zona di via del Foro Italico. Secondo quanto riportato da Atac sul canale Twitter, la circolazione è momentaneamente interrotta tra Flaminio e Montebello. Questo quanto accaduto domenica 29 novembre.

Code tra via Salaria e via dei Campi Sportivi, in direzione Tor di Quinto e tra viale di Tor di Quinto e viale della Moschea, in direzione San Giovanni. Presente la Polizia locale del Gruppo Parioli, intervenuta per il rogo divampato in via Foce dell’Aniene. Sul posto Vigili del fuoco e gli agenti del commissariato Villa Glori.

#info #atac – ferrovia regionale Roma-Viterbo: circolazione interrotta nella tratta Flaminio-Montebello causa incendio nei pressi della sede ferroviaria a Monte Antenne #Roma — infoatac (@InfoAtac) November 29, 2020

#Roma #traffico – Via del Foro Italico code



🚗🚗tra Via Salaria e Via dei Campi Sportivi > Tor di Quinto



🚗🚗tra Viale di Tor di Quinto e Viale della Moschea >San Giovanni#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) November 29, 2020

Frame video Facebook Luca Laurenti