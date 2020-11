Tragedia a Conca d'Oro: uomo trovato impiccato - Terzo Binario News

Tragedia in via Etna, zona Conca d’Oro. Un uomo di 58 anni è stato trovato impiccato in un appartamento: è quanto accaduto poco prima delle 10 di domenica 29 novembre. I familiari hanno rinvenuto il corpo senza vita.

Non sono stati riscontrati segni di effrazione né, al momento, sono stati notati biglietti o lettere. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sul posto la Polizia scientifica e gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara.

c.b.