Pura Vida di Santa Marinella, "i titoli li ha rilasciati il Comune" • Terzo Binario News

Quando si sente parlare di “stabilimento balneare sequestrato” la prima cosa che viene in mente sono i titoli di giornali relativi alle sospette infiltrazioni mafiose sulla costa laziale, che la legge con atti forti e coercitivi combatte.

A Santa Marinella, tra il clamore e l’incredulità il proprietario del noto stabilimento balneare “Pura Vida”, si è visto sigillare la struttura con tutto ciò che contiene, in piena stagione estiva (sebbene il provvedimento fosse del mese di marzo) con le seguenti motivazioni: asserita occupazione abusiva del suolo demaniale.

La beffa è che i titoli concessori, convenzioni ed autorizzazioni sono stati tutti regolarmente rilasciati dal Comune di Santa Marinella che, come afferma l’attonito proprietario Federico Filosini, “sono ora contestati dal gip di Civitavecchia perché avrei dovuto verificarne la regolarità. Oltre al danno anche la beffa.

Per la cronaca, la presunta occupazione abusiva sarebbe avvenuta sulla base di titoli che il Comune di Santa Marinella aveva rilasciato al precedente titolare, il quale per anni ha svolto l’attività senza contestazione”.

I frequentatori stabili del “Pura Vida” sono altrettanto increduli, perché i servizi che per anni sono stati erogati oggi sono stati bloccati, oltre alla pulizia della spiaggia, all’utilizzo dei servizi igienici, l’assistenza ai disabili, il punto ristoro, fino al servizio di assistenza bagnanti e salvataggio necessario per un tratto di costa a rischio di forti correnti e insidiosi mulinelli. Una svista giudiziaria? Se lo augurano tutti, in modo particolare il personale dipendente che è stato rimandato a casa sperando in un recupero in extremis della stagione ormai abbastanza compromessa.