Tentano colpo il tabaccheria e poi gli spari - Terzo Binario News

Spari in via Marco Besso, zona Vigna Stelluti. È quanto accaduto alle 17,40 di venerdì 21 agosto. Secondo una prima ricostruzione, due persone con accento romano – volto travisato e armati di coltello – sono entrati in una tabaccheria. Prima hanno minacciato padre e figlio, poi hanno cominciato a rovistare nei cassetti, dove avrebbero trovato una pistola, regolarmente detenuta.

I malviventi sono fuggiti, inseguiti da uno dei titolari dell’attività (il più giovane): a scopo intimidatorio, hanno sparato due colpi in aria prima di far perdere le proprie tracce.

Non ci sono stati feriti. Sul posto gli agenti dei commissariati Villa Glori e Flaminio più una Volante.