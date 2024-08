Incendio a Capannelle: Gualtieri firma l'ordinanza, ecco cosa dice • Terzo Binario News

La decisione dopo i rilevamenti della qualità dell’aria da parte dell’Arpa Lazio; il rogo divampato il 2 agosto

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un’ordinanza con una serie di misure precauzionali a seguito dell’incendio che il 2 agosto ha interessato dei capannoni industriali in via del Casale Ferranti, in zona Capannelle. Il provvedimento fa seguito ai rilevamenti della qualità dell’aria effettuati dall’Arpa Lazio.

In particolare, il provvedimento prevede nell’area di via del Casale Ferranti, nel raggio di un chilometro dal fulcro dell’incendio, il divieto di raccolta per il consumo o la vendita degli alimenti di origine vegetale e animale, il divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile e quello di utilizzo dei foraggi e cereali destinati agli animali, raccolti nell’area individuata.

Si raccomanda inoltre, all’esterno di quest’area fino al raggio di due chilometri dal fulcro dell’incendio, di consumare gli alimenti di origine vegetale e di qualsiasi alimento conservato all’aperto, previo accurato lavaggio, dilavare e pulire accuratamente balconi e davanzali delle abitazioni nonché di effettuare la pulizia dei filtri di impianti di ricambio o trattamento dell’aria.