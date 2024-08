A Cerveteri arriva la comicità di Pablo e Pedro con “Come se fosse” • Terzo Binario News

Appuntamento per domenica 11 agosto alle ore 21:30 in Piazza Santa Maria

In Piazza Santa Maria a Cerveteri arrivano Pablo e Pedro, con il loro spettacolo “Come se fosse”. Domenica 11 agosto alle ore 21:30 il duo comico, che da oltre vent’anni sono sinonimo di risata e divertimento, saranno infatti loro i protagonisti nel Centro Storico di Cerveteri: un viaggio nella loro comicità, tra sketch e personaggi nuovi e vecchi, per una serata dedicata a tutta la famiglia. L’ingresso è gratuito.

“Dopo il primo finesettimana di eventi, dopo il balletto classico e il teatro, è ora il turno della comicità all’interno del cartellone dell’Estate Caerite – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri Federica Battafarano – Pablo e Pedro sono garanzia di divertimento e piacevole intrattenimento, l’ideale per trascorrere una serata nel nostro Centro Storico. Gli eventi estivi proseguiranno anche nei giorni a seguire, ancora con il teatro, con una serata poi dedicata alla musica del nostro territorio con alcune band locali che si esibiranno in concerto e nella serata di Ferragosto un appuntamento speciale con l’Orchestra delle Cento Città in Musica, che omaggeranno la figura di Giacomo Puccini a cento anni dalla morte. Tutti gli appuntamenti in programma sono ad ingresso gratuito”.