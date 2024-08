"Vediamo cosa fai": con cocci di bottiglia semina il panico davanti al Brancaccio • Terzo Binario News

Un 36enne del Pakistan arrestato; la colluttazione con gli agenti tra il via vai di adulti e bambini; due poliziotti feriti

“No, io non le butto, ora vediamo cosa fai”. Questa la minaccia di sfida da parte di un 36enne del Pakistan all’indirizzo degli agenti della Polizia di Stato intervenuti in via Merulana, davanti al noto teatro Brancaccio, a seguito di una segnalazione giunta al 112 che indicava la presenza di un uomo che seminava il panico, minacciando i passanti ‘armato’ di bottiglie rotte.

Gli equipaggi delle autoradio dei commissariati di Flaminio e Villa Glori, giunti poco dopo sul posto, hanno effettivamente individuato l’uomo segnalato e sin da subito hanno provato a farlo desistere nel suo atteggiamento e invitato a gettare via le bottiglie rotte che stringeva tra le mani.

Inoltre, data la vicinanza di un parco alla suddetta via, in quel momento vi era un notevole afflusso di persone e bambini e non appena gli agenti, alla minaccia reiterata dallo straniero, hanno notato passare non distante dal lui, una donna – ignara di quanto stesse accadendo – con un passeggino e un neonato, non hanno esitato a intervenire per bloccare l’uomo. Ne è nata così una colluttazione al termine della quale l’uomo è stato infine bloccato.

Accompagnato dai poliziotti presso gli uffici del commissariato Viminale, l’uomo è risultato essere già conosciuto alle forze di polizia, in particolare per diversi episodi di violenza con pregresse aggressioni sia alle persone che al personale delle forze dell’ordine.

Al termine degli accertamenti il 36enne è stato arrestato per minacce, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, mentre per i 2 agenti rimasti feriti sono state di sei e sette giorni le prognosi.

Il giorno seguente, nelle aule di piazzale Clodio, la Procura ha chiesto ed ottenuto dal GIP del Tribunale di Roma la convalida dell’operato della Polizia di Stato.